Kerstmarkt Reusel afgelast vanwege slechte weer

video Adrie Koster baalt na nederlaag: ‘Het geloof was weg in de ploeg’

9:35 Willem II ging zaterdagavond in eigen huis kansloos onderuit tegen sc Heerenveen (1-5). Dit kwam mede doordat aanvoerder Freek Heerkens in de eerste helft met rood van het veld werd gestuurd. ,,Hier hadden we niet op gerekend‘’, verklaarde Willem II-trainer Adrie Koster achteraf.