Kersverse directeur van De Vonder in Riel hoopt al zijn leerlingen snel weer te zien

RIEL - De periode dat Jan-Piet Kruijs echt aan de slag kon als nieuwe directeur van basisschool De Vonder in Riel was eigenlijk maar kort. De lessen zijn al een poosje digitaal en de leerlingen zijn thuis. Kruijs had zich zijn eerste vijf maanden als directeur anders voorgesteld. ,,Je hoopt natuurlijk dat de kinderen snel weer naar school kunnen.”

De Tilburger had zijn eerste half jaar in de nieuwe functie in Riel wel iets anders voorgesteld. ,,Corona hè”, is de nieuwe directeur zich inmiddels van doordrongen dat het hele leven anders loopt dan we allemaal graag zouden willen. Als fervent hardloper doet Kruijs geregeld een rondje over de Regte Heide. En komt dan langs het mooie nieuwe schoolgebouw van De Vonder.

Malediven

,,Toen de advertentie voor een opvolger van Jan Smits mij onder ogen kwam, heb ik geen moment getwijfeld om te solliciteren”, aldus Kruijs. Voor de 42-jarige Tilburger stond al vrij snel vast dat hij onderwijzer wilde worden.

Op diverse basisscholen in Tilburg is hij als docent geen onbekende. En door een jaartje op de Malediven onderwijskundig ontwikkelingswerk te doen verbreedde hij zijn horizon. Ook het directeur zijn is hem niet vreemd. Zeven jaar lang bekleedde Kruijs deze functie op basisschool Pendula in de Tilburgse binnenstad. ,,Maar ik was wel toe aan iets anders. Inhoudelijk sprak het mij wel aan omdat er gesproken werd over onderwijskundig inhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast sprak het filmpje met de kinderen van De Vonder me enorm aan.”

Begeleiding

Oud-directeur Jan Smits begeleidde Kruijs in aanloop naar het nieuwe schooljaar. ,,Dat verliep goed en soepel, ook omdat ik behoorlijk wat tijd kon nemen voor de overdracht en aan Jan alle vragen kon stellen die ik wilde. Ook vertelde hij enthousiast over zijn 17 jaar op de Vonder.’'

,,We zijn inmiddels al weer een week of vijf online aan het les geven”, zegt Kruijs. ,,We bedenken wel leuke dingen. Bijvoorbeeld ‘gemaskerd voorlezen’. Leerkrachten lezen voor met een masker op en de kinderen moeten dan raden wie het is. Ook hebben we binnenkort nog een bingoachtig spel, genaamd ‘Doe eens raar met haar’ op de rol staan. Om eens wat anders te doen dan de reguliere dingen”, zegt de directeur.

Kruijs hoopt dat het normale fysieke onderwijs weer snel van start kan gaan. ,,Want dat is wel het mooiste van ons vak: bezig zijn met kinderen in de klas. Hopelijk kan dat vanaf 8 februari, maar ik vrees dat het nog wel wat langer zal duren.”