Kersverse studenten teleurgesteld: ledenstop en loten bij Tilburgse studentenverenigingen

De Nachtzus­ter: ‘Geen exporuimte of theater, maar wél een culturele plek waar mensen samenkomen’

31 augustus Ruimte bieden aan creatieve makers en zorgen voor nieuwe ontmoetingen; daar is De Nachtzuster sinds begin deze zomer volop mee bezig. In het oude St. Elisabethziekenhuis in Carré, net buiten het centrum, huist de creatieve broedplaats. Op ruim 150 vierkante meter programmeert De Nachtzuster (hoe toepasselijk) combinaties van verschillende disciplines; van cultuurlunches en vrijdagmiddagborrels met makers tot aan workshops en een avond vol poëzie.