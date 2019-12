Ketters of niet, Ahmadi-moslims komen in Tilburg het vuurwerk opruimen

,,De schoonmaakactie is één van de vele acties die de gemeenschap houdt door het jaar heen als een gebaar van nabuurschap en dienstbaarheid”, zegt Ahmad Said Ikhlaf, woordvoerder van de Ahmadi-moslims .

‘De ware islam’

Bossche ahmadi-moslim predikt jihad voor het vrije westen

Ahmadi’s zijn ketters in de ogen van andere moslims en staan vierkant achter de westerse samenleving. ‘Ieder zijn eigen keus’, vindt Ahmad Said Ikhlaf.

door Tom Tacken

Brabants Dagblad, 28 november 2015

Laat het Geert Wilders niet horen, maar de invoering van de sharia is in Nederland nagenoeg voltooid. Zegt Ahmad Said Ikhlaf, een Bosschenaar die 43 jaar geleden in Drunen uit Marokkaanse ouders werd geboren.

“We zijn in Nederland nog maar een klein stapje verwijderd van de perfecte democratie, zoals die in Medina bestond tijdens het leven van de profeet Mohammed. Mensen zijn hier vrij om te geloven wat zij willen. Die tolerante waarden, die dus uit de islam voortkomen, moeten we in het westen tegen terreur verdedigen.”

Verwarrend betoog? Een doorsnee moslim is Ikhlaf dan ook niet. Met persberichten en ingezonden brieven manifesteert hij zich sinds jaar en dag als landelijk woordvoerder van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Die beweging binnen de islam telt wereldwijd miljoenen volgelingen, maar in Nederland omvat ze niet meer dan 1.500 gelovigen. Hun motto: ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand’.

Soennieten en sjiieten verketteren de ahmadi’s. In Pakistan, bakermat van de beweging, is hun geloof verboden. Het raakt Ikhlaf dat andere moslims hen voor ‘kafirs’ (ongelovigen) uitmaken. “Welke autoriteit hebben hun geestelijk leiders om ons tot niet-moslims te verklaren?”

Gastvrijheid zelve

In zijn eenvoudige appartement langs het Bossche spoor is de werkzoekende vrijgezel - ‘ik praat liever niet over privézaken’ - de gastvrijheid zelve. Chinese thee met Marokkaanse muntbladeren, schaaltje met koeken, bakje met chips.

De kast staat vol met louter korans en boeken die uitleg over het heilige schrift geven. Op de zijkant van de kast hangt een A4'tje met de vijf dagelijkse gebedstijden, waar Ikhlaf zich van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat stipt aan houdt.

‘De ware islam’

Hij was 23 toen hij de soennitische moskee van zijn vader vaarwel zei en zich aansloot bij Ahmadiyya, ‘de ware islam’. De rest van het gezin volgde die stap, behalve de vader zelf: “Maar dat is geen enkel probleem hoor. Een- ieder mag zijn eigen keus maken.”

Het is zijn missie om misverstanden over de islam weg te nemen. “Neem het woord jihad. Dat staat níet voor het vermoorden van onschuldige mensen. Jihad is het streven naar rechtvaardigheid. Daar valt belasting betalen bijvoorbeeld onder. Een moslim hoort de wetten in het land waar hij woont te eerbiedigen.”

Volledig scherm In wijkcentrum De Symfonie in Tilburg-Noord viert de islamitische gemeenschap Ahmadiyya Moslim Djamaat het jaarlijkse Offerfeest (2010) © joris buijs / pve

De Nederlandse ahmadi’s lopen weg met het huis van Oranje. Wat Ikhlaf ook zo mooi aan zijn geboorteland vindt: “Nederlanders doen hun gordijnen niet dicht. Iedereen mag binnen kijken. Die openheid is fantastisch.”

Reinheid is een ander kernbegrip voor de ahmadi’s. Op 1 januari trok Ikhlaf met een groepje geloofsgenoten door Drunen om vuurwerkresten op te ruimen. Jawel, ook dat is een vorm van jihad.

Parijs

“Wij laten het niet bij praten. Na de aanslagen in Parijs hebben moslim-groeperingen in Nederland het geweld veroordeeld. Dat is goed, maar wat dóen zij ertegen? Uit onze gemeenschap is niet één jongere naar Syrië vertrokken. Dat zegt wel wat.”

Gisteravond hielden de ahmadi’s in Tilburg nog een bijeenkomst over bestrijding van het terrorisme. Ikhlaf reikt een foldertje aan: ‘Hoe kunnen we ons behoeden voor een derde wereldoorlog?’ Het antwoord staat eronder: ‘De islam leert om kwaad met goed te beantwoorden’.

'Snij hun fondsen af’

Desgevraagd wil Ikhlaf de strijd tegen IS wel concretiseren. “Bombarderen is niet de juiste strategie. Daar vallen te veel onschuldige slachtoffers bij. Snij hun fondsen af. Zorg dat ze geen olie meer kunnen verkopen en geen wapens meer kunnen krijgen.”

Over misverstanden gesproken: ook de ahmadi’s hebben een kalifaat. “Maar het verschil met het kalifaat van IS is dat tussen licht en duisternis”, zegt Said Ikhlaf met overslaande stem. “Wij zullen zonder zwaard alle harten veroveren. Jazeker, ook die van Nederland.”

Ahmad Said Ikhlaf : ‘Een moslim hoort de wetten in het land waar hij woont te eerbiedigen’