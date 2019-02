Kettingbotsing met vijf auto’s op A58 bij Oirschot, file richting Tilburg afgenomen

VIDEO Slachtof­fers chroom-6 zijn niet tevreden over schadever­goe­ding van 7000 euro. ,,We rekenen op meer dan 10.000”

19:48 TILBURG - Slachtoffers van chroom-6 die in het verleden werkten bij reïntegratieproject tROM in Tilburg zijn niet tevreden met het schadebedrag van 7.000 euro. ,,Wij zijn steeds uitgegaan van een bedrag van 10.000 euro of meer", zegt Natascha van de Put. ,,Ik weet wat de verwachtingen zijn. Hier gaan we niet mee akkoord. We komen morgen bij elkaar en dan zullen we zien wat we gaan doen.”