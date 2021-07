‘Kettingdieven’ gaan op slinkse wijze te werk: nietsvermoedende man (78) en vrouw (62) uit Roosendaal en Tilburg beroofd van sieraden

Verse slagroom en blinkende danspalen: poort van De Nacht gaat na bijna 1,5 jaar weer van het slot

9 juli TILBURG - Als eerste dicht en als laatste open want ‘coronaproof is het hier niet’, zegt eigenaar Frank Wouters. Liefhebbers van het ‘knuffelparadijs’ De Nacht kunnen na ruim vijftien maanden met een test of vaccinatiebewijs weer proeven van een biertje aan de bar, een lapdance of slagroom.