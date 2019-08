Keukenzaak I-Kook opent vestiging aan Bosscheweg in Tilburg

Vrouw in scootmo­biel wint zaak over weigering in bieb aan Wagner­plein

16:26 TILBURG - Een vrouw in een scootmobiel is vorig jaar ten onrechte de toegang ontzegd tot de bibliotheek aan het Wagnerplein in Tilburg-Noord (Heikant). Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die de vrouw had aangespannen. De Tilburgse bieb heeft inmiddels toegezegd het beleid aan te passen.