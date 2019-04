Kevin (23) uit Dongen: Van dikkerd naar mogelijk Mister of the Netherlands

DONGEN - Vijf jaar geleden had de 23-jarige Dongenaar Kevin Theuns nog overgewicht, maar nu oogt hij als Arnold Schwarzenegger in zijn gloriedagen. Theuns is in de strijd voor de titel Mister of the Netherlands.

Even weet je niet of je nou in de hoogte of in de breedte moet kijken. Breed is Kevin Theuns zeker, maar met zijn 1 meter en 76 centimeter oogt hij ook een stuk hoger dan hij is. Die schijn wordt opgewekt door een flinke omhoog stekende kuif.

Zelfverzekerd

Theuns zit zelfverzekerd aan de eettafel als hij vertelt dat de indrukwekkende spieren niet aangeboren zijn. ,,Ik heb er keihard voor gewerkt’’, zegt hij. Daar twijfel je als buitenstaander geen moment aan. Deze spieren kweek je niet met een partijtje tennis.

Laat dat nou net de sport zijn waar Theuns in zijn tienerjaren hoge ogen mee gooide. ,,Ik speelde in de top 10 van Nederland. Echt op een hoog niveau. Maar tegelijkertijd tijd was ik te dik. Toen ik tegen mijn achttiende volgroeid was, woog ik 89 kilo. Daardoor kreeg ik al snel last van blessures. Vooral mijn knieën werden een probleem.’’'

Gepest

Zijn gehele middelbare schoolperiode werd Theuns naar eigen zeggen gepest vanwege zijn gewicht. ,,Ik heb altijd rondgelopen met het voornemen om op mijn achttiende te stoppen met al dat eten. Ik wilde per se op een normaal gewicht komen en er goed uitzien. Dit is het resultaat.’’

Echt verklaren kan Theuns zijn eetlust niet. ,,In die tijd kon ik alleen maar aan eten denken. Ik was ook altijd aan het gamen. Dan krijg je dat. Nu denk ik nog steeds aan eten, maar ik heb dat gevoel beter onder controle. Ik train vijf tot zes keer per week en let heel goed op mijn voeding. Maar één keer per week gun ik mijzelf een pizza of zo. Dan mag ik ongezond eten.’’