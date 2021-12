Kevin, Frenna, Lil’ Kleine en Ronnie Flex in top-5 eindejaarslijst Spotify: hiphop is ongelofelijk hot

HILVARENBEEK - Onder de vijf meest gestreamde mannelijke artiesten op Spotify in 2021 zitten vier rappers. Geen verrassing voor Ruud Lemmen, directeur van hiphop-festival Woo Hah! in Hilvarenbeek. Hij ziet dit muziekgenre steeds populairder worden.

De statistieken van streamingsdienst Spotify bevestigen wat al jaren aan de gang is: het genre hiphop – en de Nederlandse equivalent Nederhop – zit ongelofelijk in de lift. Liedjes van Kevin, Frenna, Lil’ Kleine en Ronnie Flex werden dit jaar miljoenen keren beluisterd.

Ruud Lemmen is directeur van hiphop-festival Woo Hah!, dat, nu de samenwerking aan is gegaan met de Amerikaanse festivalorganisator Rolling Loud, een andere naam heeft gekregen: WOO HAH! x Rolling Loud. Lemmen staat aan de wieg van het Tilburgse evenement dat in 2014 voor de eerste keer hiphop minnend Nederland op liet veren.

,,We wisten in 2014 natuurlijk wel dat het genre steeds interessanter werd. Maar we wisten als festivalorganisatie ook: de grotere rappers treden voornamelijk op in Amsterdam. Tilburg kennen ze niet”, blikt de Tilburger terug.

Ruud Lemmen van hiphopfestival Woo Hah!: ,,Het stramien van een cd uitbrengen en daarna op tour gaan, behoort tot de verleden tijd.''

Van een naar drie dagen hiphopfestival

Anno 2021 is dat bepaald anders. Internationale sterren als Travis Scott, Pusha T, Nas, Action Bronson en A$AP Rocky brachten de voorbije jaren steevast een bezoekje aan de Spoorzone in Tilburg. Sinds de editie van 2018 huist het festival op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Van eendaags festival naar drie dagen Woo Hah!, inclusief camping: een walhalla voor de liefhebber van het genre hiphop (en alles daaromheen).

Het bulkt namelijk van de subgenres en nieuwe stromingen, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Lemmen denkt dat de immense populariteit juist te danken is aan de hoge ‘omloopsnelheid’. ,,Zijn we net bekomen van de trap-hiphop hype uit Atlanta, komt er een horde drillrappers om de hoek kijken. Het genre vernieuwt zich zó snel. Het stramien van een cd uitbrengen en daarna op tour gaan, behoort tot de verleden tijd.”

Dat model is volgens Lemmen ook doorbroken met de komst van streamingdiensten als Spotify, YouTube en Soundcloud. Omdat hiphop zo nadrukkelijk in de top 10 staat van die diensten, is het niet gek dat Woo Hah! voornamelijk jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar ontvangt. ,,De gemiddelde leeftijd van onze bezoekers is 20. Toen ik zo oud was, ging ik naar Lowlands. Nu gaan ze naar Woo Hah!” Al moet gezegd: het festivalaanbod is de voorbije jaren flink toegenomen.”

De festivaldirecteur kijkt zijn ogen uit bij iedere Woo Hah!-editie: ,,De onaflatende energie tussen de artiesten en het voornamelijk jonge publiek: je gelooft je ogen niet.”

De in Uden geboren en getogen rapper Daan Rijkers, die samen met kompaan en producer Nick Hanegraaf het duo Dada vormt, wil met zijn muziek mensen een steuntje in de rug geven, met hier en daar een knipoog.

Rapper Daan Rijkers (30), die samen met kompaan en producer Nick Hanegraaf het duo Dada vormt, wil met zijn muziek mensen een steuntje in de rug geven, met hier en daar een knipoog. Hij schroomt niet om zijn gevoelens op een verhalende manier te uiten. ,,Ik stop mijn ziel in mijn muziek. Wil niet maken wat er al is. Gewoon maken wat ik wil, wat ik voel”, legt de geboren en getogen Udenaar uit. ,,Gewoon kunnen genieten van de muziek, dat is het belangrijkste.”