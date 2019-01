Kevin is de jongste circusdirecteur van Europa en hij staat nu in Tilburg: ‘Dieren horen bij het circus’

Negen trucks staan er op het Laar, dertig aanhangers, caravans, woonwagens, pakwagens, de grote circustent, een mobiele paardenstal en een open tent voor de negen Siberische kamelen. Kevin van Geet loopt door zijn circusdorp alsof hij dat al jaren doet. En dat is ook zo, al vijf jaar. Op zijn 20-ste werd hij directeur van zijn eigen circus en met zijn 25 jaar is hij nu nog steeds de jongste circusdirecteur van Europa. Zijn Winter Wonder Circus geeft elf voorstellingen in Tilburg. Het programma is klassiek, een eerbetoon aan het circus dat 250 jaar geleden is ontstaan in Engeland. ,,Oud-legerofficier Philip Astley had een stal met paarden en begon die te dresseren. Hij liet zijn paarden in cirkels lopen. Dat was het begin, daarna kwamen acrobaten en clowns.”