Kick Out Zwarte Piet wil recht op zichtbaar demonstreren in Tilburg

TILBURG - Anti-zwartepietenactivisten eisen bij een mogelijke nieuwe demonstratie een zichtbare plek op in Tilburg. Het landelijke Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Peter Storm van Anti Zwarte Piet Comité in Tilburg vragen de rechtbank om daar een uitspraak over te doen. De zaak komt dinsdag voor in Breda.

De zaak bij de bestuursrechter dinsdag draait om de antipietendemonstratie die in november 2018 is gehouden. Weterings dirigeerde de demonstranten naar het Burgemeester Stekelenburgplein bij het Centraal Station, uit het zicht van de bezoekers van de Sinterklaasintocht. Het comité ging toen onder protest akkoord, maar diende na afloop wel een klacht in tegen het besluit.

,,We voelden ons erg bekocht. Als je demonstreert tegen kernenergie dan doe je dat bij een kerncentrale. We protesteerden tegen de racistische karikatuur van Zwarte Piet en dan willen we gezien worden. We mochten niet bij de intocht zijn en dat is een inbreuk op het demonstratierecht", aldus Storm.

Quote De burgemees­ter had deze vrij grove beperking niet op mogen leggen Peter Storm, Anti Zwarte Piet Comité

Volledig scherm De politie hield toezicht bij de demonstratie en voerde zo'n 45 voorstanders uit voorzorg af. © Beeld Werkt De klacht werd afgewezen door de gemeente Tilburg en daarom stappen Storm en KOZP naar de rechter. ,,De burgemeester had deze vrij grove beperking niet op mogen leggen. We willen een uitspraak over het principe.” Het is mogelijk ook voor toekomstige demonstraties tegen Zwarte Piet, legt Storm uit. ,,Nu zijn er roetveegpieten, maar die zijn niet altijd van de oude zwarte pieten te onderscheiden. Als dat zo is, dan kan het zijn dat we weer gaan demonstreren. Er moet echt iets veranderen.”

Wat de gemeente Tilburg betreft lijkt het om een ‘theoretische discussie’ te gaan. ,,We hebben grote stappen gemaakt tijdens de intocht vorig jaar. Dit jaar zouden er helemaal geen Zwarte Pieten meer meelopen in Tilburg", laat de woordvoerster van Weterings weten. De intocht is vanwege corona afgelast.

‘Niet zomaar overal demonstreren’

De demonstratie werd in 2018 naar het Burgemeester Stekelenburgplein verwezen vanwege de veiligheid en om het kinderfeest niet te verstoren. ,,De burgemeester vindt het demonstratierecht een groot goed, maar we gaan altijd in overleg. Er zijn heel veel afwegingen over de plek van een demonstratie die gemaakt moeten worden. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Je kunt niet altijd zomaar overal demonstreren.”

Tijdens de intocht van 2018 kwamen een veertigtal mensen protesteren tegen Zwarte Piet, inclusief boegbeeld Jerry Afriyie van KOZP. Voorstanders van zwarte piet waren er ook achter het station, maar deze tegendemonstratie bleef beperkt tot middelvingers, scheldwoorden en dreigende blikken. Om een confrontatie te voorkomen voerde de politie zo'n 45 man af met een bus. De demonstranten tegen Zwarte Piet hielden het uiteindelijk na een uurtje voor gezien. Afriyie: ,,Er was ons verteld dat we hier goed zichtbaar zouden zijn, maar er komt hier niemand langs. Dit is onacceptabel.”