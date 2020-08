Kickstart steunt poppodium 013 met 95.000 euro

Bureaus in plaats van Peruaanse en Braziliaan­se keukens. Kantoren in voormalig gebouw van Bank 15

11:22 TILBURG - Het gebouw waar de creatieve hotspot Bank 15 was gehuisvest wordt verbouwd tot kantoren. Dat zegt eigenaar Sietse de Wit. Het pand aan de Spoorlaan 350 is opgenomen in de lijst van gemeentelijke monumenten.