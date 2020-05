Kids maken weer de blits op de Heuvel, 67 banieren van basisscholen uit regio onthuld

Kids Maken de Blits is een initiatief van Rotary Club Tilburg Triborch en wordt sinds 2012 iedere twee jaar georganiseerd. Het project is bedoeld voor kinderen in groep 7 van alle basisscholen in uit Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, Oisterwijk, Riel, Goirle, Hilvarenbeek, Diessen, Alphen en Baarle-Nassau. Elke twee jaar wordt er een nieuw thema bepaald. Dit jaar is het thema: ‘Internet met pret... maar wel opgelet’.