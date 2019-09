Kijkje in het 3D-lab van het ETZ: hologram helpt chirurg bij operaties

Hilverpor­tal moet de digitale gemeen­schap worden van Hilvaren­beek

3 september HILVARENBEEK - Een uitgebreide agenda, lokaal nieuws, oproepjes, vacatures en discussie over de gemeente Hilvarenbeek. Het is allemaal terug te vinden op de website en app van Hilverportal die sinds deze week officieel in de lucht is. Het langverwachte platform moet een digitale Beekse gemeenschap gaan vormen.