Kind (1) zit op achterbank bij drugsdeal in Tilburg, man (26) aangehouden

Scooterrij­der en automobi­list allebei door rood in Tilburg: allebei schuld, zegt officier

20 oktober BREDA\TILBURG - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda ook een taakstraf geëist tegen de bestuurder van de auto, die op 19 augustus 2018 in botsing kwam met een scooteraar in Tilburg. De scooteraar werd in juli al veroordeeld.