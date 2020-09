Kind centraal in nieuwe Tilburgse jeugdaanpak: ‘Minder zorg, meer inzetten op ontwikkeling’

Door het kind centraal te zetten en te investeren in de dagelijkse omgeving waarin zij opgroeien, moet het aantal kinderen dat in de jeugdhulp terecht komt en daarmee ook de hoge kosten, uiteindelijk worden teruggedrongen. Er moet dus een beweging gemaakt worden van minder zorg en ondersteuning naar meer preventie en het inzetten op ontwikkeling. Of zoals wethouder Marcelle Hendrickx (D66) maandag zei tijdens een raadsdebat over de nota: ,,Door te investeren in een goede leefomgeving van een kind kunnen later veel problemen worden voorkomen.”



Volgens Hendrickx blijkt vaak dat er niets mis is met kinderen die in de jeugdhulp terecht komen, maar dat het werkelijke probleem vaak te maken heeft met omstandigheden of met de ouders. ,,Iedereen weet dat ouders de eerste steunpilaar zijn. Daarom is er al veel aandacht voor ouders. In deze nieuwe aanpak staat het kind centraal. We willen hen vragen: hoe wil jij opgroeien? Wat mis je nog om jezelf te kunnen ontwikkelen in deze stad?”