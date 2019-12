Kind kan niet slapen? Marieke van Ginneken loodst ze mediterend de nacht in

ETZ Tilburg krijgt gelijk van het hof: 4,5 miljoen euro terug

16:45 TILBURG - Het duurde acht jaar, maar gisteren gaf het hof het ETZ in Tilburg gelijk. Het ziekenhuis stond in zijn recht toen het in 2011 een overeenkomst met softwarebedrijf Alert ontbond. Wegens falen bij het invoeren van het Elektronisch Patiënten Dossier, waardoor het hospitaal miljoenen schade opliep.