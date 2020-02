Kind met vmbo-advies? Het blijft lastig en verwarrend

Iedere open dag komen de vragen weer voorbij. Geen keukens? Geen kappersstoelen? Maar dit is toch een vmbo-school? 'Klopt,' antwoordt Paul Timmermans dan. 'Dit is een vmbo-school. Maar hier volgen leerlingen de theoretische leerweg, vmbo-t. Wij hebben geen grote praktijklokalen nodig.’

Timmermans is teamleider onderbouw bij 2College Jozefmavo in Tilburg. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Campus013 en Reeshofcollege heeft 2College Jozefmavo niet de praktijkgerichte vmbo-richtingen in huis: vmbo-basis en vmbo-kader. Timmermans: ,,Wel krijgen alle leerlingen na het tweede jaar het vak dienstverlening en producten. Dat is praktijkgericht. Een oriëntatie op de arbeidsmarkt.”

Verschil

Eén praktijkvak en zes theorievakken: het lijkt op de gemengde leerweg, de vierde stroming binnen het vmbo. Het verschil tussen theoretische leerweg en gemengde leerweg gaat overigens verdwijnen. ,,Ja”, zegt Timmermans. ,,Dat zijn de plannen van de beleidsmakers. Op den duur moeten alle vmbo-t leerlingen ook een praktijkvak volgen.”

Marijke van de Wouw, docent Nederlands: ,,Zo doen wij het dus al jaren. Een goede toevoeging. Maar bij veranderingen zijn we altijd alert. Voor ons is het belangrijk dat de overstap van vmbo-t naar havo-4 niet in het gedrang komt. 25 procent van onze leerlingen stroomt nu door naar de havo.'

De andere leerlingen kiezen na hun eindexamen voor het mbo. ,,Het mbo op het hoogste niveau. Ouders hebben het niet altijd in de gaten, maar vmbo-t plakt tegen de havo aan. Het is de mavo van vroeger. Vaak de opleiding die ze zelf hebben gevolgd.”

Soms ook bij de Jozefmavo zelf, toen nog aan de Oude Dijk. Van de Wouw: ,,We zijn altijd al een kleinschalige school geweest. Een school met aandacht voor elkaar. Dat wordt gewaardeerd. Op straat word ik regelmatig aangesproken door oud-leerlingen. Laatst nog, door een student van de Tilburgse universiteit: 'Hallo, mevrouw Van de Wouw, ik heb nog bij u in de klas gezeten'.”

Groeien is geen optie

2College Jozefmavo wil haar reputatie vasthouden. Timmermans: ,,Groter groeien is daarom geen optie. Praktisch gezien kan dat ook niet, want in ons gebouw passen maximaal 600 leerlingen. Volgend schooljaar kunnen we 155 brugklassers aannemen. Zijn er meer aanmeldingen, dan moeten we loten.”

De basis voor die aanmeldingen is het schooladvies. ,,Het advies moet echt vmbo-t zijn,” zegt Timmermans. ,,Theoretisch, gemengd, kader, basis. Het is verwarrend. Maar als ouders beweren dat hun kind best een niveau hoger aankan, gaan we daar niet in mee. Kader en basis, daar is niks mis mee. Een kind moet zich in eigen tempo en op eigen level kunnen ontwikkelen.”