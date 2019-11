Kinderboekenschrijfster laat kinderen Esbeek nadenken over klimaat, ‘Verwarming lager, extra trui aan’

Sarah las de ‘klimaatthriller’ in één ruk uit. Ze vond het verhaal avontuurlijk en het zette haar ook aan tot nadenken. Morshuis vertelt de groep over de Ark van Noach. Herkenbaar voor Sarah. ,,Alleen loopt het boek anders af. Wel goed, maar ik vond het einde een beetje raar.”



Sarah is een boekenwurm. Het moet wel leuk zijn, als het saai is stopt ze ermee. Maar ondanks het ingewikkelde thema van klimaatverandering is Borealis voor groep 7 geen saai boek. Uit ieder land is een kind ontvoerd, zo gaat het verhaal. En terwijl Morshuis de ontsnappingspoging van Joppe voorleest knikt Sarah begrijpend en fluistert. ,,Ja, dat stuk is heel spannend.”