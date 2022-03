Kinderen met beperking sporten met Willem II-spelers: ‘Maar wij leren vooral van de kinderen’

Wel reserveren, niet op komen dagen, vooral nu doet het pijn in de horeca: ‘Want je wijst andere mensen de deur’

TILBURG - Reserveren in de horeca en dan zonder iets te laten weten niet op komen dagen. En als je van de ‘no show’ iets zegt worden de mensen nog vaak boos ook. Het is een herkenbaar probleem in de Tilburgse horeca. ,,Ze snappen niet wat je dit als ondernemer kost”, zegt Geoffrey Ibes.

21 maart