Kinderen missen pieten niet bij alternatief Sinterklaasverhaal in 013

TILBURG - Een Sinterklaasverhaal zonder gesteggel over Zwarte Piet. In de fantasierijke wereld van Alma is het mogelijk. En de ruim honderd kinderen die woensdagmiddag samenkwamen in 013? Die leken niets te missen en genoten volop van het fantasierijke, hartverwarmende kinderverhaal Alma & Het vliegende paard .

"Het gaat écht om Alma. We hebben niet ingezoomd op Sinterklaas, maar op het karakter van Alma. We gaan ook niet inzoomen op de zwartepietendiscussie, daar is dit het platform niet voor. Wel komen er elementen van het Sinterklaasfeest in terug", zegt Paul Zoontjes, die niet denkt dat kinderen de doorgaans prominent aanwezige Sint en Piet missen. "Kinderen gaan met een verhaal mee, laten zich meevoeren door wat er gebeurt. Het gaat met gevoel, niet met verstand. Dat is meer een eigenschap van volwassen."

De Tilburgse Zoontjes is niet alleen toetsenist van de Nederbeatband The Kik, hij speelt ook samen met Lea Kliphuis en Arjan Spies (The Kik) in de begeleidingsband De Jongelingen. Muzikaal als ze zijn, wilde de groep zelf iets op de planken brengen en als kersverse vader was de keuze voor de allerjongste doelgroep voor Zoontjes snel gemaakt. Romanschrijver Hanneke Hendrix schreef de tekst voor Alma & Het vliegende paard, actrice Pamela Teves sprak het fantasierijke verhaal in en De Jongelingen schreven de liedjes.

Geen gemis

Als de lichten doven en de eerste woorden van het kinderverhaal door de Jupiler Zaal klinken, kruipen gespannen snoetjes dicht tegen het podium aan. Het verhaal wordt afwisselend verteld met passende liedjes, waarin aloude Sinterklaasliederen zijn verwerkt. Kinderen dansen mee, staan met uitgestrekte teentjes aan de bar te graaien naar pepernoten of zitten geborgen bij hun (groot)ouder op schoot. Zo ook Liv (4), die 'het zingen het allerleukste vindt'. Dat Sinterklaas of Zwarte Piet er zelf niet zijn, lijkt haar niets te doen. Zolang ze maar kan zingen!

Op het podium zijn ook De Jongelingen zichtbaar in hun sas, al gingen daar wel de nodige zenuwen aan vooraf: "Het is onze vuurdoop. Het blijven kinderen, dus de spanningsboog is hoog. Het is toch een ander soort dynamiek dan we gewend zijn", constateert Zoontjes.

Als de laatste noten klinken en nog snel wat pepernoten worden gesnoept, is het tijd om thuis de schoen te gaan zetten. Liva (8): "Het was echt heel leuk, een beetje avontuurlijk. Sinterklaas en Zwarte Piet miste ik niet, ik heb de dingen zelf ingebeeld."

En Alma? Die gaat als het aan De Jongelingen ligt nóg meer avonturen beleven.

