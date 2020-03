Kinderen, school en woningen moeten kleine dorp De Moer leefbaar en levend houden

'Moord en doodslag in het archief': nieuwe serie lezingen

13:21 DEN BOSCH - Het Brabants Historisch Informatie Centrum en het Regionaal Archief Tilburg beginnen in april met een serie lezingen over rechtspraak in vroegere tijden. Onder de titel ‘Moord en doodslag in het archief’ kunnen geïnteresseerden die lezingen gratis bijwonen.