Kinderen van Loon op Zand zijn klaar met kliederen: jeugdvakantiewerk maandag verder

Zo ook in Loon op Zand, waar corona wel zijn stempel drukte op de 38e editie. Veel ouders waren nog voorzichtig, terwijl er door het uitvallen van 2020 ook een communicatiekloof was. ,,Komt bij dat we voor begeleiding een beroep op de ouders moesten doen", vertelt Jelske Coolen. ,,We vonden het onverantwoord om dat over te laten aan niet-gevaccineerde vrijwilligers tussen de 13 en 20.”