Kinderfestival Spruit in Tilburg: Leuk, onderhoudend en uitgesproken interactief

TILBURG - Een bus voor het betere vervelen, een dame die tijd weggeeft, vogels die vragen wat dieren doen wanneer het koud wordt. Het Tilburgse kinderfestival Spruit waaiert alle kanten op. Het is leuk, onderhoudend, soms uitgesproken interactief. Het is ook koud.

"Een paar dagen meer is leuk", zegt Merijn van der Gouw. In de Heuvelstraat heeft hij, met zijn ouders en zijn jongere zusje Janske, Madame Pendule ontmoet. Madame Pendule heeft een grote papegaaienkooi vol tijd bij zich. Die kan ze weggeven. Merijn twijfelt. ,,Vakantie is leuk, maar school ook." Hij kan gerust zijn. De vakantie duurt nog even, en daarna mag hij weer naar school. Merijn is daar zichtbaar tevreden over.

Madame Pendule is een van de acts in kinderfestival Spruit, dat voor de derde keer gehouden wordt. Theater, film, dans; en zelf doen. Dat laatste kunnen de kinderen naar hartelust doen in CulTuur BSO Monopole. Berrie Kolmans en Barbara Sauvaitre, verkleed als de vogels Ikraa en NouNou, vragen hen daar wat verschillende dieren doen wanneer het koud wordt. Wat doet een schaap, een koe, een stelletje zwaluwen op een draad, of een schildpad? Een beer? Een beer wil honing, hij eet zich vol, en dan kruipt hij voor maanden in een warm hol om te slapen.

Knusse zolder

De kinderen weten het precies. Hoe dat zit met schapen is ook helder. Die hebben een dikke vacht, een trui die uit hun eigen vel groeit. Maar koeien? Het wordt even stil op de knusse zolder. NouNou zegt het maar even voor. ,,Die gaan op stal. Met zijn allen. Lekker warm. Maar het stinkt geweldig! Daar wil je toch niet zijn?" En ze maakt vette scheetgeluiden. De kinderen joelen. Ze willen best een stal in. Voor een paar scheten zijn ze niet bang. Na de voorstelling gaan ze aan de slag. Ze maken nestjes, vogels, eieren.