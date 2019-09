Kinderopvang in Dongen betaalt al 16 jaar facturen voor kopieerheffing niet: ‘Er gebeurt toch niets’

Twee keer in paar uur brand bij aanmaak­blok­jes­fa­briek in Oisterwijk, eigenaar durft geen conclusies te trekken

11:31 OISTERWIJK - Een pallet met aanmaakblokjes is zaterdagmorgen rond 04.30 uur bij de aanmaakblokjesfabriek Fire Up aan de Nedervonder in Oisterwijk in brand gevlogen. Een beveiliger ontdekte dat er rook in het pand stond en schakelde de brandweer in. De politie sloot het industrieterrein af.