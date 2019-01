‘King Bi', theater over de biseksuele koning Willem II

In 2020 is in Tilburg de grote musical over koning Willem II. Dat stuk gaat ook over de homoseksuele geaardheid van de koning. Daar doet het stuk ‘King Bi’ niet voor onder. Deze muzikale theatervoorstelling is al op 23 januari te zien bij Theaters Tilburg. Koning Willem II blikt terug op zijn leven en praat in gedachten met zijn overleden geliefde. In’King Bi’ is dat een Engelse officier.