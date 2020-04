Kingsland Festival in Tilburg verplaatst naar 19 september

Rechter geeft Laco gelijk: het weigeren van vergunnin­gen voor een snuffel­markt is niet terecht

13:44 HILVARENBEEK - De burgemeester van Hilvarenbeek had geen vergunning mogen weigeren om snuffelmarkten in sportcentrum De Roodloop te houden. De bestuursrechter in Breda oordeelt dat de bestuurder daarover een nieuwe beslissing moet nemen. Bert Lavrijsen van Laco hoopt in de toekomst weer markten te kunnen houden. ,,We moeten als bedrijf zien te overleven.”