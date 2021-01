Kink in de kabel voor verplaatsen Reyrink en Roozen Van Hoppe, provincie en waterschap plaatsen kanttekeningen

Dit terwijl de gemeente al sinds april 2019 aan het voorstel werkt. Toen hebben vastgoedontwikkelaar Roozen Van Hoppe en aannemersbedrijf Reyrink een intentieverklaring mee ondertekend om de bedrijven van Haghorst en Esbeek naar de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek-Noord te verplaatsen.

Volledig scherm Ten noorden van de Ambrosiusweg moet het bedrijventerrein komen, in de driehoek met de A58/A65 en de weg Tilburg-Hilvarenbeek. © Google Maps

Van de Loo verschafte de commissie Ruimte donderdagavond inhoudelijk geen nadere informatie. ,,We moeten een aantal stappen doorlopen om het hele proces juridisch en planologisch goed in te zetten”, was het enige dat hij daarover zei.

,,Ik ben verrast”, reageert Hendrik Roozen, eigenaar van de Roozen Van Hoppe Groep. ,,Ik weet oprecht niet waar dit uitstel mee te maken heeft. Dat hopen we maandag in een overleg met de gemeente Hilvarenbeek te horen.”

Bedrijvencomplex moet ‘upcycle’-centrum worden

Het lijkt er op dat de provincie en het waterschap kanttekeningen hebben bij de plannen, die moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de twee bedrijven en de gemeente. Het is de bedoeling dat Reyrink en Roozen Van Hoppe zich vestigen op een eigen bedrijventerrein pal tegen de grens met Tilburg.

Op de tien hectare grote locatie, in de oksel met de snelweg A58 en de weg Tilburg-Hilvarenbeek, zou een geheel klimaatneutraal bedrijvencomplex moeten komen. Het plan is er een zogenoemd ‘upcycle’-centrum van te maken. Dat wil zeggen dat de grondstoffen die worden ingebracht, na verwerking zuiverder zijn. Op het bedrijventerrein zou nog ruimte moeten komen voor andere bedrijven.

Volledig scherm De beoogde locatie gezien vanaf de Ambrosiusweg. Op de achtergrond de snelweg en het Van der Valk-hotel. © Ben Ackermans/BD

Wat het ingewikkeld maakt is dat de locatie deel is van knooppunt De Baars, dat een rol krijgt in de regionale opwekking van hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld door de plaatsing van windmolens. Zo staat het in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) die de gemeenten van het Hart van Brabant hebben opgesteld. Ook heeft de locatie een wateropvangfunctie.

De intentieovereenkomst tussen de twee bedrijven en de gemeente Hilvarenbeek verliep in april 2020 zonder dat er een concreet voorstel lag. Niet erg, zei Van de Loo toen. ,,Dan duurt het gewoon wat langer.”

Quote Ik verwacht dat we voor de zomervakan­tie rond zijn Ted van de Loo, wethouder Hilvarenbeek

In juni vorig jaar werd een eerste schets gepresenteerd aan de gemeenteraad en de bedoeling was toen nog dat het voorstel in september af zou zijn. Dat werd januari en nu houdt Van de Loo weer een slag om de arm. ,,Hoelang het uitstel duurt, kan ik niet zeggen. Ik verwacht dat we voor de zomervakantie rond zijn.”