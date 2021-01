Kiosken verwelkomen winterse wandelaars in de Piushaven

Geen vuurkorven

Op de steiger

Alle bankjes aan het water zijn bezet en iedereen geniet van de zon. Thijs Telleman (34), Iris Joosten (29) en hun driejarige dochtertje Sofie hebben een plekje gevonden op de steiger nabij de draaibrug van de haven. Ze zijn al lang niet meer in de Piushaven geweest. ,,We hebben gelezen dat er iets te doen was dit weekend, dus kwamen we lekker hier naartoe”, vertelt de zwangere Joosten. ,,Ik kan nu niet zo ver wandelen, dus het is fijn dat je hier steeds een klein stukje kan lopen.” Sofie geniet ondertussen van een stukje gembercake van Vittorio Desikan. Met haar roze zonnebril op tuurt ze in het water. Ook de meeuwen en ganzen zijn erg geïnteresseerd in een hapje cake en komen steeds dichterbij. Telleman: ,,We zijn vaak lekker buiten, even een frisse neus halen. Daarnaast steunen we graag de lokale horeca.”