‘Kiss and ride’ staat in Moergestel in de wacht: dorpsraad kaart verkeersdruk bij scholen aan

MOERGESTEL - Klachten over ouders die met de auto hun kinderen naar school brengen, spelen weer op in Moergestel . Corona ligt aan de toegenomen verkeers- en parkeerdruk in de buurt ten grondslag.

,,Toen de scholen weer open mochten, hebben we uit veiligheid vanwege covid besloten tot zo min mogelijk bewegingen van ouders op het schoolplein”, legt directeur Simone Versteeg van de Bienekebolders uit. ,,Daarmee kwam de kiss-and-ride strook op het schoolplein te vervallen.”

Sjaak Koenen, uit Udenhout, vindt het maar niks. Samen met zijn vrouw haalt hij elke dag hun twee kleinkinderen op. ,,We zijn slecht ter been, dus moeten we wel met de auto komen. Maar zoals ik het zie, is het alleen maar onveiliger geworden. Aan de poort hier gaan al die vaders en moeders op elkaar staan. Dan kun je beter die kiss-and-ride strook opengooien.”

Quote Het is alleen maar onveiliger geworden Sjaak Koenen

De dorpsraad van Moergestel schrijft in een brief aan college en gemeenteraad dat het probleem ligt bij de komst van de Bienekebolders. Drie jaar geleden trok de openbare school in het gebouw, waarin de katholieke basisschool De Vonder toen al zat.

Zoen en zoef

Maar volgens Versteeg is de eerste jaren wel degelijk gebruik gemaakt van de kiss-and-ride (ook wel: ‘zoen en zoef’) op het plein. Rijdende ouders moeten nu echter uitwijken naar omliggende straten. ,,In onze nieuwsbrieven roepen we wel op om als het even kan niet met de auto te komen of de auto te parkeren op een plek die wat verder weg van de school af ligt.”

Volledig scherm Vóór corona was het schoolplein van De Vonder en de Bienekbolders in gebruik als kiss-and-ride-strook. © Tom Tacken

Volgens de dorpsraad zijn er ook onvoldoende parkeerplaatsen voor het personeel van de twee scholen en Humankind. Ook zorgcentrum Stanislaus zou extra verkeers- en parkeerdruk ervaren.

Quote Er liggen al lange tijd plannen om het school­plein te vergroenen Simone Versteeg

Het is de bedoeling dat kiss-and-ride op het schoolplein ná corona in ere wordt hersteld. Mogelijk wordt op termijn de strook wel anders ingericht. Versteeg: ,,Er liggen al lange tijd plannen om het schoolplein te vergroenen. Daarvoor hebben we als scholen ook subsidie aangevraagd.”

Als opa Koenen daarvan hoort, trekt hij meteen zijn conclusie: ,,Volgens mij gebruiken ze corona als dekmantel om van de auto’s op het schoolplein af te komen.”