Klaar voor de start: de winkeliers van Koningsoord

Er komt steeds meer activiteit in het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot. Begin februari opende de Jumbo als eerste de deuren in het nieuwe winkelcentrum Koningsoord en sindsdien volgen druppelsgewijs de andere ondernemers. In het winkelcentrum is ruim 11.000 vierkante meter winkeloppervlak beschikbaar. Bijna 90 procent is nu verkocht of verhuurd en voor de rest lopen gesprekken, weet Gerline van Zijderveld, die namens projectontwikkelaar Heijmans de units verkoopt of verhuurt. ,,Er is veel interesse, maar we merken dat kandidaten naar meerdere locaties kijken om zich te vestigen."