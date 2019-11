Klaas Dijkhoff op ROC in Tilburg in gesprek met studenten over vrijheid

TILBURG - Wat betekent vrijheid voor jou? Over die vraag gaat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff woensdagochtend in gesprek met studenten van het ROC in Tilburg. Tussen alle Haagse ophef over zijn wachtgeldregeling door.

Dijkhoff is in opspraak omdat hij naast zijn salaris als Kamerlid ook nog 37.000 euro wachtgeld ontvangt vanwege zijn staatssecretariaat en korte ministerschap (een maand) in het kabinet-Rutte II.

Dijkhoff zou eigenlijk twee weken geleden komen naar het ROC Tilburg, maar die afspraak moest hij verzetten omdat die samenviel met een stemming in de Tweede Kamer. Nu komt hij naar Tilburg terwijl hij volop in opspraak is.