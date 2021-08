Klanten kunnen nu ‘echt’ bij Irma shoppen: Hilvarenbeekse opent eigen kledingzaak

HILVARENBEEK - Kleding kopen ‘bij Irma’, was al jaren een begrip in Hilvarenbeek en omgeving. Vanaf vandaag kunnen klanten écht ‘bij Irma’ terecht. De damesmodeverkoopster opent een zaak in het pand waar ze zelf al twintig jaar werkte voor SET mode.

Het pand aan de Geldersestraat voelt voor Irma Broeckx (55) al 25 jaar als haar thuis. De verkoopster van SET mode was natuurlijk een van de eersten die hoorde dat de zaak de deuren zou sluiten. ,,Ik realiseerde mij gelijk dat ik dit té leuke vak niet kan missen. Ik verdiepte me in de materie, snap na 25 jaar hoe het werkt”, zegt de Hilvarenbeekse. Het thuisfront stond gelijk achter haar plannen. ,,Maar wel met het idee dat het mijn ding is en blijft.”

Broeckx schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en niet veel later was de eigen zaak een feit. ,,Niet dat het altijd mijn wens was om een eigen zaak te runnen, want ik vond het zo ook prima, het voelde toch al wel als mijn winkel. Ik had alleen de lusten en dan nu ook de lasten. Des te meer omdat ik het in mijn eentje ga rooien, zonder personeel.”

Iedere vrouw kan er terecht

De nieuwe onderneemster uit Hilvarenbeek trekt graag het bredere publiek aan. Zo zijn haar jonge dochters al mee op inkoop geweest. ,,Ik streef ernaar dat iedere vrouw, ongeacht leeftijd, bij mij terecht kan. De bekende merken worden aangevuld met een aantal nieuwe.”

Omdat in de volksmond al werd gezegd, ik ga ‘naar Irma’ of gekocht ‘bij Irma’ lag de keuze voor de naam voor de hand: Mode bij Irma. Wie de winkel binnenstapt herkent er op een aantal merken na niet veel meer van de zaak van weleer. Het interieur is vernieuwd en gemoderniseerd.

Broeckx voelt zich volop gesteund door de achterban van SET mode, vrienden en familie. Ook dorpsgenoten staken haar al een hart onder de riem. ,,Op de winkelruit stond tijdens de verbouwing, een plaat ‘mode bij Irma’. Daar spraken voorbijgangers mij op aan. Iedereen wenst me succes en is positief. Dat doet me goed. Klanten lieten me al weten dat ze me missen.” Nu is ze dus terug. ,,Misschien geen 25 jaar, maar in ieder geval wel een tijdje.”