Klanten mogen in Oisterwijk naar binnen om hun pakje op te halen

Winkels mogen weer ‘open’ met click and collect: ‘Het is toch een lachertje?’

10 februari DEN BOSCH - Voor Bossche ondernemers was het woensdag zover: ze konden met click and collect sinds lange tijd de deuren weer open gooien. Of ja, ‘open’: een afhaalloket in de deuropening. ‘Ik ben blij om weer wat klanten te zien. Die heb ik wel gemist hoor.’