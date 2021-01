Klanten steunen noodlijdende eigenaar Service Point Tilburg: in de brievenbus lag 200 euro

TILBURG - Service Point aan het Burgemeester van de Mortelplein in Tilburg draait al maanden nauwelijks omzet. De eigenaar hoeft niet op overheidssteun te rekenen. Als laatste redmiddel is hij een crowdfundingsactie gestart voor zijn eigen winkel. Zijn klanten laten hem voorlopig niet in de steek. In de brievenbus vond hij 200 euro.

Normaliter kunnen Tilburgers voor van alles terecht bij de winkel van Simon van Berkel (49) en zijn vrouw Jolanda Felperlaan (39). Sinds de aangescherpte lockdown is de winkel slechts open voor een klein deel van de activiteiten. En dat heeft grote gevolgen.

Staatssteun

De meeste ondernemers kunnen rekenen op steun vanuit de overheid. Van Berkel valt met zijn winkel buiten de boot. ,,Wij werken in Nederland maar wonen al jaren in België. Ik en mijn vrouw betalen beiden zowel privé als zakelijk belasting in Nederland”. Ondanks dat hoeft Van Berkel niet op steun te rekenen. ,,De steun vanuit Nederland moet je namelijk aanvragen in je eigen woonplaats. Bij ons is dat dus in België.”

Van Berkel woont daar al jaren. Toch zijn hij en zijn vrouw Jolanda geboren en getogen Tilburgers. ,,Destijds ben ik met mijn ouders daar naar toe verhuisd. Sindsdien ben ik er altijd blijven wonen. Mijn kinderen zijn ook in België opgegroeid.”

Quote Ik kon een lening afsluiten, waar ik natuurlijk ook rente over moet betalen Simon van Berkel , Eigenaar Service Point

Trouwe klanten

Van Berkel deed een poging om een uitzonderingspositie te krijgen bij gemeente Tilburg. ,,Dat liep op niks uit.” Toen is de eigenaar doorgestuurd voor een andere oplossing. ,,Ik kon een lening afsluiten, waar ik natuurlijk ook rente over moet betalen.” Dat schoot bij de eigenaar in het verkeerde keelgat. Een advocaat die tot de klantenkring van Van Berkel behoort, wil de zaak voor het echtpaar uitzoeken. Veel hoop heeft de eigenaar nog niet. ,,Eerst maar bekijken of het een haalbare zaak is”.

Vijftienduizend euro

Toch zullen de kosten voor de winkel voorlopig gedekt moeten worden. Daarom is van Berkel zelf een crowdfunding gestart op GoFundMe. Momenteel staat de teller op ruim zevenduizend euro. Uiteindelijk hopen hij en zijn vrouw vijftienduizend euro op te halen. Van Berkel: ,,Ik denk dat de lockdown nog verlengd gaat worden. Misschien wel tot maart of april. Met dat streefbedrag kunnen we de huur en de vaste lasten tot die tijd opvangen”.

Quote Vanochtend gooide een anonieme klant zelfs een kaart in de brievenbus gegooid. In de envelop zat tweehon­derd euro Simon van Berkel , Eigenaar Service Point

,,We werken al acht jaar in deze winkel. Voor corona kwamen er ongeveer driehonderd klanten per dag langs”, vertelt van Berkel. ,,De klanten zijn heel meegaand. We krijgen regelmatig bosjes bloemen. Vanochtend gooide een anonieme klant zelfs een kaart in de brievenbus gegooid. In de envelop zat tweehonderd euro”. Dat doet veel met de eigenaar. ,,We laten de klanten niet zomaar in de steek. We zetten alle zeilen bij.”