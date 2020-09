Klappen uitzendbranche Tilburg zorgen voor krimp in regio, ‘We houden rekening met nog dieper dal’

De klappen in de uitzendbranche hebben behoorlijke invloed op de krimp in Midden-Brabant, omdat in Tilburg 6,6 procent van de banen bestaat uit uitzendwerk. In de rest van Brabant is dat gemiddeld 4,8 procent. In de Tilburgse binnenstad is bovendien een sterke afname merkbaar van verhuur en verkoop van onroerend goed in de horeca.