Klassiek geluid op Woo Hah, Ares en Kevin staan hun mannetje

HILVARENBEEK - Tijdens de eerste editie van Woo Hah, acht jaar geleden in Tilburg, zat het hiphopfeestje er na één dag op. Anno 2022 is dat wel anders: het festival duurt drie dagen.

‘Be safe! Drink genoeg water, zeker als je drugs gebruikt!” De adviezen van rapper Ares zijn niet aan dovemansoren gericht. Het komt hem zaterdagmiddag op een groot applaus te staan. Het is warm, druk en er wordt veel gesprongen, gedanst en geschreeuwd. Welke artiest er ook op welke stage optreedt: het gaat in het publiek met grote regelmaat keihard los. Honderden mensen verzamelen zich om de haverklap in moshpits, waar ze al beukend en wringend op en neer slingeren.

Zelfs bij de opener van deze zaterdag, Sor, die met een heus orkest aantreedt, wordt er een moshpit gecreëerd. De winnaar van televisieprogramma Maestro kijkt met genoegdoening naar de aardig volgelopen mainstage. Hij heeft de voorbije jaren gehoorverlies opgelopen, waardoor 'muziek niet meer mooi voor hem klinkt'. Vandaar dat hij tegenwoordig extra van de compositie geniet - en dat op deze manier tot uiting brengt tijdens deze liveshow.

Klassieke geluiden

De Amsterdamse raps, ondersteund door de klassieke sound van het orkest, slaan aan en klinken overtuigend. Intussen is het tientallen meters verderop, bij de Forest Stage, wachten op Ray Fuego. De rap- en punkartiest vervangt de afwezige Bia, maar ook Ray Fuego is in geen velden of wegen te bekennen. DJ Sieneaux draait ondertussen plaatjes, terwijl Forest Stage-host JR het publiek opzweept. De toegestroomde mensen staan zeker anderhalf uur te wachten voordat er live weer wat te bewonderen is. Dat valt gelukkig niet tegen: Ares zet een plezierige show neer.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Future, één van de headliners op vrijdag. © Erik Luyten

De rapper uit Oosterhout - bij de eerste Woo Hah ook van de partij - gaat op reis met een tijdmachine en speelt zowel oude als nieuwe tracks. Ook komen er nummers van zijn onlangs verschenen album Live From Mars voorbij, zoals Mars Rover. De gastartiest op dat nummer, Q'n, is er vandaag ook bij. Het zorgt voor wat dynamiek op het podium, waar Ares verder vooral zelf de regie neemt. Datzelfde geldt voor de in Nederland zeer populaire Kevin, die op het hoofdpodium laat zien dat hij uit het juiste hout gesneden is.

In de Lil Cube stage krijgen talenten een podium om zich te laten gelden. Zij dromen - net zoals Ares en Kevin dat deden - van de mainstage. Op Woo Hah is daar deze zaterdagavond slechts ruimte voor optredens van Baby Keem (neefje van Kendrick Lamar), Roddy Ricch en Dave. Fans van moderne hiphop zullen in hun nopjes zijn, want Woo Hah is pas op de helft.

Volledig scherm Uitzinnig publiek op Woo Hah in Hilvarenbeek. © Lana van Bijsterveldt



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.