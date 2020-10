Kledingmerk LISTIG: een uit de hand gelopen hobby.

Bouwmeister legt uit dat er een gedachte achter LISTIG zit. ,,Ik probeer in al mijn ontwerpen de elementen duurzaamheid, vrijheid en geluk terug te laten komen. Zo heb ik een shirt met hokjes erop bijvoorbeeld. Die lopen in elkaar over, waarmee ik wil zeggen dat veel mensen tegenwoordig in hokjes denken, terwijl dat helemaal niet nodig is. Met dat shirt wil ik benadrukken dat je niet per se dit of dat, of überhaupt iets moet zijn. Daarmee straalt het ook vrijheid uit.’’



Duurzaamheid komt terug in de productie van de kleding. Die wordt namelijk ingekocht via firma Stanley/Stella, die uitsluitend duurzame kleding produceren. ,,En ik bestel pas na een order, zo blijft er niks over.’’



Bij de eerste collectie was het vooral aankijken of er wel vraag naar LISTIG en haar kleding is. Het antwoord lijkt duidelijk, gekeken naar de prima verkoop. Sinds zaterdag is de tweede lijn bekend, die is deze week van maandag tot en met vrijdag te bestellen. ,,Heel lang heb je inderdaad niet, maar zo houd ik het nog een beetje exclusief. Het is dan wel de tweede keer, de eerste was toch vooral aankijken. Dit voelt als mijn échte start.’’