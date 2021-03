Kleine coronagolf op basisschool 't Schrijverke Goirle, rust inmiddels weergekeerd

Celstraf voor man die zichzelf in brand stak bij tankstati­on: 'Leven van anderen in gevaar gebracht’

17 maart TILBURG - De man die zichzelf en zijn auto in brand stak bij een tankstation in Tilburg is veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. ,,Hij heeft het leven van anderen direct en ernstig in gevaar gebracht. Het was spitsuur en er waren veel mensen aanwezig pal naast het pompeiland’’, aldus de rechtbank in Breda.