Kleine gemeenten voelen zich samen sterker: K80 is officieel opgericht

Haaikneu­ters komen op het laatste moment uit de schuur, als enige: Esbeekse optocht trekt duizenden kijkers

ESBEEK - Ook al was het last minute, in Esbeek wisten ze op zaterdagmiddag toch nog een behoorlijke optocht op de been te brengen. De enige stoet in de regio, die enkele duizenden bezoekers trok, kende volgens de kersverse prins Rien zelfs meer deelnemers dan twee jaar terug.

26 februari