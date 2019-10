Kleine gevechten rond een ‘goede Duitser’: hoe Goirle worstelde met het eerbetoon aan Karl-Heinz Rosch

Weer hilarische opdrachten bij Dorpsquiz Udenhout

7:33 UDENHOUT - Wat is er toch te doen? Klanten in supermarkt Plus Ammerlaan in Udenhout kijken elkaar vragend aan. Her en der lopen gehaaste mensen in gele hesjes, met een speciale aandacht voor sommige barcodes. Het is Dorpsquiz, voor de vijfde keer alweer, en een opdracht bestaat eruit dat je barcodes bij elkaar moet optellen.