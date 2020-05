Kleine zonneparken in Goirle? Vattenfall gaat voor groot park bij Gorps Baantje

Inpassen in het groen

Volgens projectleider Wouter Beerten heeft Vattenfall een agrarisch gebied van dertien hectare op het oog, achter de opslag van het Klimbos bij het Gorps Baantje. Op zes hectare in dat gebied zouden de zonnepanelen komen. Het is de bedoeling dat het park wordt ingepast in het groen en dat er ruimte komt voor recreatie en educatief gebruik. Beerten heeft ondernemers in de omgeving gesproken en die staan volgens hem positief tegenover de plannen. Beerten: ,,We lieten het oog op dit gebied vallen. De locatie is uitzonderlijk Er wonen weinig mensen in de omgeving, wel liggen we ingeklemd tussen bedrijven. De impact op de omgeving is minimaal. Voor de groene inrichting hebben we een landschapsarchitect in de arm genomen.”