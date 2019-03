Kleinschalige, luxe zorg bij Groot Waardijn

Er is zondag veel belangstelling voor de 26 appartementen in het luxe verzorgingshuis voor zorgbehoevende ouderen: naar schatting 400 mensen bezochten de open dag aldus Vrouw des Huizes Jolanda Everkes. Ook de heer en mevrouw Nabben-Reijen (beide 83) komen een kijkje nemen. ,,We wonen een paar deuren verderop aan de ringbaan en komen eens kijken. We zijn nu nog fit en vitaal, maar wie weet." Ze zijn het er over eens dat alles er netjes uit ziet, dus het zou op termijn een optie zou kunnen zijn. ,,We hoeven dan niet uit ons buurtje te verhuizen", vertelt mevrouw. ,,Maar we zijn nu nog te druk bezig", vult meneer aan. ,,Nee, nu zijn we nu nog geen mensen om hier al te gaan wonen.", besluit mevrouw.