Kleurrijke bloemenpracht bij grensafzetting: ‘Een eerbetoon aan zieken en hulpverleners’

Video Vanuit het autoraam­pje met corona­klach­ten langs de dokter: ‘huisartsen-straat’ in Goirle geopend

11:12 GOIRLE/TILBURG - Het is haast surrealistisch. De parkeerplaats van de voetbalclub in Goirle waar nu grote witte ‘dokterstenten’ staan. Dranghekken die patiënten met een mogelijke coronabesmetting naar de ingang van een Tilburgs sportcentrum begeleiden. In het straatbeeld hier is aan corona geen ontkomen aan.