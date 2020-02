Kleurrijke optocht in Rielse Kaaiengat

Het was een zeer kleurrijke optocht waar een viertal grote wagens bewondering oogsten van het talrijke publiek. Ook de kinderoptocht, de loopgroepen, duo's en eenlingen lieten hun creativiteit zien in de diverse creaties. Het motto We draaien de röllekes om werd door menig deelnemer uitgebeeld. Maar ook de overname van de friettent door Chinezen, het geschil over koeien aan de Oude Tilburgsebaan en het niet aanwezig zijn van een Raad van Elf waren geliefde thema's.



RCS voorzitter Vromans was zeer content over het aantal deelnemers en de kwaliteit van de diverse acts. ,,We hebben weer laten zien dat in Riel veel animo is om een mooi carnaval te vieren”, aldus Vromans, die ook zelf genoot van een mooie optocht. ,,En daar kan het ontbreken van een Prinsenwagen met Prins(es) en Raad van Elf niets aan veranderen”, aldus de voorzitter die er van overtuigd is dat volgen jaar ook het Kaaiengat weer vertegenwoordigd zal zijn met een Prins(es) en Raad van Elf.