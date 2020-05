Klimhallen Tilburg moeten geduld hebben. ‘Het is de vraag of we 1 september halen’

'Het is bizar", vindt Jeroen Donders (31), samen met broer Robin (27) eigenaar van boulderhal Block013 in Tilburg. ,,Alles wordt op een hoop gegooid. Dat we niet open mogen, terwijl de hal helemaal coronaproof is, is één ding, maar het ontbreekt ook aan extra steun voor de klimsport. We maken bijvoorbeeld geen aanspraak op de regeling voor sportverenigingen."