KLM Open Air: uitgelaten menigte op de Lind in Oisterwijk

Groen en oranje en blauw en geel

Prins Frans-Jan d’n Irste, hoogheid, opperkruik, luister. Ik zit ergens mee. Natuurlijk, ook ik ga sinds gisteren gekleed in groen en oranje. Sjaal om, pruik op, kruik mee, kroeg in. Zingen van speciaole friekendendèlle en porseleinen pony’s. En dat het carnaval is met carnaval. Omdat het carnaval is.

26 februari