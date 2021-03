Kloosters zitten door corona op zwart zaad: bodem ook bij trappisten van Koningshoeven in zicht

Paard dood na landing luchtbal­lon: Sky Promotions moet 15.000 euro betalen

6:36 TILBURG - Een paard dat op de vlucht sloeg voor een landende luchtballon, is in paniek zo zwaar gewond geraakt dat het dier is afgemaakt. Dat stelt althans de eigenaar van het paard, die bij de rechter gelijk kreeg. Het Tilburgse Sky Promotions moet bijna 15.000 euro betalen.