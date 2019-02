Kluif van een jaar: regio poldert over zon, wind en warmte

video Dierenacti­vis­ten bekladden huis bij afgebrande varkens­stal­len Biezenmor­tel, buren houden de wacht

13:14 BIEZENMORTEL - De woonboerderij van de varkenshouder in Biezenmortel van wie vrijdag zijn bedrijf grotendeels afbrandde is maandag door dierenactivisten beklad. De tekst zat op de zijgevel van het huis en is in de loop van de dag verwijderd.