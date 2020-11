Klusbedrijven hebben het hartstikke druk: ‘We moeten steeds vaker nee verkopen’

Voor een uitbouw ben je op zijn vroegst in mei of juni aan de beurt. Althans bij Rob Kuijpers van het Tilburgse bedrijf G. Kuijpers. Het is druk bij het bedrijf dat zich specialiseert in machinale timmerwerken. ,,Het werk gaat hier onverminderd door. We krijgen meer dan voldoende aanvragen binnen, al liep het ook voor corona al goed. Mensen lijken niet bang om geld te besteden en ze hebben momenteel weinig anders om handen."